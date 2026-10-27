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Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 16:25 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 16:34
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda kura tarihi belli oldu!
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Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekiminin tarihi belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre kura çekimi, 4 Kasım Çarşamba günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimine kulüp yetkilileri de katılacak.

54 TAKIM KURA ÇEKİMİNE KATILACAK

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu kura çekiminde toplam 54 takım yer alacak.

Organizasyonda 3. eleme turunu geçecek 36 takımın yanı sıra kupaya bu turdan itibaren dahil olacak 18 ekip de kura çekimine katılacak.

MAÇLAR 1-3 ARALIK'TA OYNANACAK

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turu karşılaşmaları, 1, 2 ve 3 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve rakiplerini mağlup eden takımlar bir üst tura yükselecek.



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