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Fenerbahçe'den derbi için açıklama: "Kabul edilemez"

Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 15:02 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den derbi için açıklama: 'Kabul edilemez'
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Fenerbahçe, Galatasaray derbisinde yaşananlarla ilgili bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır. Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır." denildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'NİN AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

"Dün akşam oynanan derbi karşılaşmasında futbolcularımıza yönelik sözlü ve fiziksel saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Kerem Aktürkoğlu'na yönelik sözlü saldırıyla başlayan, Galatasaray analiz ekibinden Serhat Doğan'ın Matteo Guendouzi'ye saldırısıyla tırmanan ve Abdülkerim Bardakçı'nın futbolcumuzun saçını çekmesiyle devam eden olaylar kabul edilemez.

Derbinin rekabeti ve gerginliği, hiç kimseye futbolcularımıza saldırma hakkı vermez. Yaşananlar, "derbi gerginliği" denilerek geçiştirilemez. Rakip takım mensuplarının bu tutumu, gerilimi düşürmek yerine olayları körüklemiştir.

Türk futbolunun sükûnete ihtiyaç duyduğu bir dönemde kulübümüz sorumlulukla hareket ederken, galip bir takımın misafirperverliğine yakışmayan bu davranışlar cezasız kalmamalıdır.

Olaylara karışan herkesin eylemleri eksiksiz biçimde incelenmeli, sorumlular hakkında gerekli disiplin yaptırımları hiçbir ayrım gözetilmeksizin uygulanmalıdır.

Türk futbolunda şiddeti önlemenin yolu, sorumlularını cezasız bırakmamaktır."



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