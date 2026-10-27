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Ömer Üründül: "Başarının mimarı Okan Buruk"

Ömer Üründül, derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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Açık
calendar 27 Ekim 2026 10:03
Haber: Sabah, Fotoğraf: aabsport
Ömer Üründül: 'Başarının mimarı Okan Buruk'
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Ömer Üründül, Sabah'taki köşesinde Galatasaray - Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Üründül'ün Galatasaray ile ilgili sözleri şu şekilde:

"Bu maçı seyretmeyenler skora bakıp çok zorlu bir derbi olduğunu düşünürler… Ancak hiç de öyle değildi. Son 10 dakikaya kadar Galatasaray'ın domine ettiği, sayısız fırsatlar kaçırdığı, kaleci Ederson'un kurtarışlarıyla etken olduğu bir maç oldu.

Galatasaray takım halinde çok iyi oynadı. Ama bir kişiyi ayrı tutuyorum o da Batrakov… Gerçekten bu oyuncu Galatasaray'a ilaç gibi geldi. Her şey yolunda giderken Okan Buruk'un yaptığı garip değişiklikler, son dakikalarda sıkıntılara neden oldu. Bilhassa Batrakov'u neden çıkardığını anlamak mümkün değil. Ama Galatasaray sonuçta çok önemli bir üç puanın daha sahibi oldu. Tabii ki bu başarının da mimarı Okan Buruk."  



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