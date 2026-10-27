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Beşiktaş'ta Ndidi'den dikkat çeken performans!

Beşiktaş'ın Başakşehir'i mağlup ettiği karşılaşmada Wilfred Ndidi, orta sahadaki performansıyla dikkat çekti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 09:21
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Ndidi'den dikkat çeken performans!
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Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, Crystal Palace karşılaşmasının ardından Başakşehir mücadelesinde de performansıyla öne çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Orkun Kökçü ve Fabio Miretti'nin sakatlıkları nedeniyle orta sahada görev yapan 29 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlıların galibiyetinde önemli rol oynadı.

NDIDI'DEN ETKİLİ PERFORMANS!

Başakşehir karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Wilfred Ndidi, savunma ve hücumdaki katkısıyla dikkat çekti.

Nijeryalı futbolcu, karşılaşma boyunca girdiği 12 ikili mücadelenin 7'sini kazanmayı başardı.

Hava toplarında da mücadele eden Ndidi, 9 hava topu mücadelesinin 3'ünden galip ayrıldı.

5 ŞUT PASI VERDİ

Beşiktaş'ın orta sahasında görev yapan Ndidi, hücum organizasyonlarına da katkı sağladı.

Karşılaşmada 24 pas yapan deneyimli futbolcu, 5 kez şut pası verirken savunmada 3 uzaklaştırmaya imza attı.

Crystal Palace maçındaki performansının ardından Başakşehir karşısında da ilk 11'de görev yapan Ndidi, orta sahadaki eksikliklerin bulunduğu dönemde ortaya koyduğu oyunla dikkat çekti.



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