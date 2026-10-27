Victor Osimhen, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen bir kez daha Fenerbahçe'nin başına bela oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Nijeryalı yıldız, sarıkırmızılı forma ile başarıdan başarıya koşarken Fenerbahçe maçlarında başka bir seviyeye çıkıyor.
Osimhen, kariyerinde sarı-lacivertli takıma karşı rakip olduğu 6 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 kez de gol pası verdi.
Galatasaray, Osimhen'in oynadığı Fenerbahçe maçlarında hiç yenilmedi ve 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.
Osimhen, kariyerinde sarı-lacivertli takıma karşı rakip olduğu 6 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 kez de gol pası verdi.
Galatasaray, Osimhen'in oynadığı Fenerbahçe maçlarında hiç yenilmedi ve 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.