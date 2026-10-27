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Victor Osimhen, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Galatasaray forması giyen Victor Osimhen, Fenerbahçe derbilerindeki performansıyla dikkat çekiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 09:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Victor Osimhen, Fenerbahçe'yi boş geçmiyor
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Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen bir kez daha Fenerbahçe'nin başına bela oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Nijeryalı yıldız, sarıkırmızılı forma ile başarıdan başarıya koşarken Fenerbahçe maçlarında başka bir seviyeye çıkıyor.

Osimhen, kariyerinde sarı-lacivertli takıma karşı rakip olduğu 6 resmi karşılaşmada 5 gol atarken 1 kez de gol pası verdi.

Galatasaray, Osimhen'in oynadığı Fenerbahçe maçlarında hiç yenilmedi ve 4 galibiyet, 2 beraberlik aldı.  



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