Miami Heat, Dallas Mavericks'e 113-109 mağlup olarak yeni sezondaki dördüncü maçından da galibiyet çıkaramadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Giannis Antetokounmpo, Miami formasıyla ilk triple-double'ını yaparak karşılaşmayı 29 sayı, 14 ribaund ve 11 asistle tamamladı. Ancak Yunan yıldızın performansı mağlubiyeti engelleyemedi.
Son bölümde Cooper Flagg'in Andrew Wiggins'in üçlük denemesine yaptığı blok, Dallas'ın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.
Normal sezonun ilk haftasından çıkardığı sonuçlar sorulan Antetokounmpo, savunmadaki çabanın bulunduğunu ancak takımın gelişmesi gereken çok alan olduğunu belirtti:
"Savunmada çabamızın olduğunu düşünüyorum. Video izleyip çok daha iyi hale gelmemiz gerekiyor mu? Kesinlikle, yüzde bin.
Kulağa ne kadar kötü gelirse gelsin, biraz nefes alıp rahatlamamız ve sadece basketbol oynamamız gerekiyor."
İki kez MVP seçilen yıldız, kendisi dahil oyuncuların kendi oyunlarını oynamak yerine birbirlerinin ne istediğini anlamaya fazla odaklandığını söyledi:
"Herkesin, kendisine ve ne yapması gerektiğine odaklanmak yerine diğer oyuncunun ne istediğini anlamaya çalıştığını hissediyorum.
Günün sonunda, ben de dahil herhangi bir oyuncunun en iyi haliyle oynadığı zamanların kararlı olduğu anlar olduğunu düşünüyorum."
Antetokounmpo, takım arkadaşlarını her fırsatta oyuna dahil etmeye çalışmak yerine savunmanın verdiği fırsatların okunması gerektiğini vurguladı:
"Benim ne istediğimin önemi yok. D-Mitch'in ne istediğinin önemi yok. Önemli olan karşınızda ne olduğu.
Savunmacı size ne veriyor? Savunma size ne veriyor? Bunu okuyup sadece basketbol oynayın."
Sezon başlangıcının kendisini bir miktar şaşırttığını kabul eden Giannis, önlerinde hâlâ uzun bir yol bulunduğunu hatırlattı:
"Şaşırdım mı? Sanırım biraz şaşırdım ama önümüzde 78 maç daha var.
Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Her seferinde bir maça odaklanacağız ve bunun çözümünü bulacağız."
Kariyeri boyunca hem galibiyet hem de mağlubiyet serileri yaşadığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, panik yapmanın durumu daha da zorlaştıracağını söyledi:
"Panik düğmesine basıp paniğe kapılamazsınız. Çünkü paniğe kapılmaya başlarsanız işler daha kötüye gider.
Bu duygudan hoşlanmıyorum. İşleri tersine çevirdiğimizde de bu hissi her zaman hatırlayacağım. Bir daha aynı noktaya dönmemek için çabalayacağım."
Son bölümde Cooper Flagg'in Andrew Wiggins'in üçlük denemesine yaptığı blok, Dallas'ın üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.
Normal sezonun ilk haftasından çıkardığı sonuçlar sorulan Antetokounmpo, savunmadaki çabanın bulunduğunu ancak takımın gelişmesi gereken çok alan olduğunu belirtti:
"Savunmada çabamızın olduğunu düşünüyorum. Video izleyip çok daha iyi hale gelmemiz gerekiyor mu? Kesinlikle, yüzde bin.
Kulağa ne kadar kötü gelirse gelsin, biraz nefes alıp rahatlamamız ve sadece basketbol oynamamız gerekiyor."
İki kez MVP seçilen yıldız, kendisi dahil oyuncuların kendi oyunlarını oynamak yerine birbirlerinin ne istediğini anlamaya fazla odaklandığını söyledi:
"Herkesin, kendisine ve ne yapması gerektiğine odaklanmak yerine diğer oyuncunun ne istediğini anlamaya çalıştığını hissediyorum.
Günün sonunda, ben de dahil herhangi bir oyuncunun en iyi haliyle oynadığı zamanların kararlı olduğu anlar olduğunu düşünüyorum."
Antetokounmpo, takım arkadaşlarını her fırsatta oyuna dahil etmeye çalışmak yerine savunmanın verdiği fırsatların okunması gerektiğini vurguladı:
"Benim ne istediğimin önemi yok. D-Mitch'in ne istediğinin önemi yok. Önemli olan karşınızda ne olduğu.
Savunmacı size ne veriyor? Savunma size ne veriyor? Bunu okuyup sadece basketbol oynayın."
Sezon başlangıcının kendisini bir miktar şaşırttığını kabul eden Giannis, önlerinde hâlâ uzun bir yol bulunduğunu hatırlattı:
"Şaşırdım mı? Sanırım biraz şaşırdım ama önümüzde 78 maç daha var.
Gelişmeye devam etmemiz gerekiyor. Her seferinde bir maça odaklanacağız ve bunun çözümünü bulacağız."
Kariyeri boyunca hem galibiyet hem de mağlubiyet serileri yaşadığını hatırlatan tecrübeli oyuncu, panik yapmanın durumu daha da zorlaştıracağını söyledi:
"Panik düğmesine basıp paniğe kapılamazsınız. Çünkü paniğe kapılmaya başlarsanız işler daha kötüye gider.
Bu duygudan hoşlanmıyorum. İşleri tersine çevirdiğimizde de bu hissi her zaman hatırlayacağım. Bir daha aynı noktaya dönmemek için çabalayacağım."