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Beşiktaş, EuroLeague'de Olympiakos'u ağırlıyor!

Beşiktaş, EuroLeague'in 8. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü sahasında Olympiakos ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 13:04 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 13:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş, EuroLeague'de Olympiakos'u ağırlıyor!
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EuroLeague'in 8. haftasında Beşiktaş, 28 Ekim Çarşamba günü Yunanistan temsilcisi Olympiakos'u konuk edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşma, S Sport ekranlarından canlı yayımlanacak.

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BEŞİKTAŞ DÖRDÜNCÜ GALİBİYETİNİ ARIYOR!

EuroLeague'de tarihinde ikinci kez mücadele eden Beşiktaş, bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 3 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Organizasyonun son şampiyonu Olympiakos ise geride kalan 7 haftada 5 galibiyet ve 2 yenilgi aldı.

EUROLEAGUE'DE 32. MAÇINA ÇIKACAK!

Beşiktaş, Olympiakos karşılaşmasıyla birlikte EuroLeague tarihindeki 32. maçına çıkacak.

Siyah-beyazlı ekip, ilk kez katıldığı 2012-2013 sezonunda grup aşamasında 5, son 16 turunda ise 2 galibiyet elde etti.

Organizasyona son 16 turunda veda eden Beşiktaş, söz konusu sezonda oynadığı 24 karşılaşmada 7 galibiyet ve 17 mağlubiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, EuroLeague tarihinde bugüne kadar çıktığı 31 mücadelede 10 galibiyet ve 21 mağlubiyet aldı.

OLYMPIAKOS'A KARŞI İLK GALİBİYETİNİ ARAYACAK!

Beşiktaş, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile EuroLeague'de daha önce 2 kez karşı karşıya geldi.

Siyah-beyazlı ekip, iki mücadeleden de mağlubiyetle ayrılırken rakibi karşısındaki ilk galibiyetini elde etmeye çalışacak.



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