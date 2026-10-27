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Türk Telekom, İngiltere deplasmanında galibiyet arıyor!

Türk Telekom, BKT EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında 28 Ekim Çarşamba günü İngiltere temsilcisi London Lions ile deplasmanda karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 12:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom, İngiltere deplasmanında galibiyet arıyor!
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BKT EuroCup B Grubu'nun 5. haftasında Türk Telekom, 28 Ekim Çarşamba günü İngiltere temsilcisi London Lions'a konuk olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İngiltere'deki Copper Box Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.30'da başlayacak.

TÜRK TELEKOM İKİNCİ GALİBİYETİNİ ARIYOR!

Organizasyona istediği başlangıcı yapamayan Türk Telekom, grupta oynadığı 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Başkent temsilcisi, ilk hafta deplasmanda La Laguna Tenerife'ye 82-75 mağlup olurken ikinci maçında Maxima Roma'yı 92-77 yenerek ilk galibiyetini elde etti.

Üçüncü haftada Umana Reyer'e deplasmanda 75-65 kaybeden mavi-beyazlılar, dördüncü maçında ise Siauliai Basketbol'a 94-84 mağlup oldu.

GRUPTA SON SIRADA YER ALIYOR!

Türk Telekom, B Grubu'nda 1 galibiyet ve 3 mağlubiyetle 8. ve son sırada bulunuyor.

Ankara temsilcisinin rakibi London Lions ise grupta elde ettiği 2 galibiyetle 3. sırada yer alıyor.

LONDON LIONS'A KARŞI ÜSTÜNLÜĞÜ BULUNUYOR!

Türk Telekom, İngiliz temsilcisi London Lions ile daha önce 5 kez karşı karşıya geldi.

Mavi-beyazlı ekip, söz konusu karşılaşmaların 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Ankara temsilcisi, İngiltere deplasmanında rakibi karşısındaki üstünlüğünü sürdürmeyi hedefliyor.



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