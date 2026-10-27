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Barış Alper'den derbide fedakarlık

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, ağrıları olmasına rağmen Fenerbahçe derbisinde forma giydi ve asist yaptı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 11:46
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Barış Alper'den derbide fedakarlık
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Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz, Fenerbahçe derbisinde fedakarlık yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın ağrıları sebebiyle Fenerbahçe derbisinde forma giyip giymeyeceği belirsizdi. 26 yaşındaki futbolcu MR'a girdi. Temiz çıktı ancak ağları vardı. Buna rağmen fedakarlık yaparak Fenerbahçe derbisinde forma giydi. Victor Osimhen'in ilk golünde harika bir asist yaptı. 65'te yerini Rafael Leao'ya bıraktı.

"DAHA DA ATABİLİRDİK"

Barış Alper Yılmaz maç sonu şöyle konuştu: "Güzel bir galibiyet oldu. İyi hazırlanmıştık. İlk yarı istediklerimizi de yaptık. Daha fazla da atabilirdik. 2. yarı geri çekildik ancak kazandığımız için mutluyuz."



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