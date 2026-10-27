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Alperen Şengün "triple-double"ı kaçırdı!

Milli basketbolcu Alperen Şengün, Rockets'ın 120-110 kazandığı mücadelede 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asist, 6 top çalmayla oynadı

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 27 Ekim 2026 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2026 10:28
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Alperen Şengün 'triple-double'ı kaçırdı!
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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün "triple-double"a yaklaştığı maçta Atlanta Hawks'ı 120-110 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Toyota Center'da Hawks'ı ağırlayan Rockets'ta yaklaşık 37 dakika süre alan Alperen Şengün, 29 sayı, 9 ribaunt, 9 asistle oynadı. Milli basketbolcu, 6 top çalmayla kariyer rekoru da kırdı.

Sezona 4'te 4 ile başlayan Rockets'ta Kevin Durant 22 ve Jabari Smith Jr, 16 sayı kaydetti.

Hawks'ta ise Jalen Johnson'ın 21 ve CJ McCollum'un 20 sayısı sezonun ikinci yenilgisini önleyemedi.

- Cavaliers, Edwards'ın 47 sayısına rağmen kazandı

Cleveland Cavaliers, Rocket Arena'da ağırladığı Minnesota Timberwolves'u uzatmada 127-125 mağlup etti.

İkinci galibiyetini alan Cavaliers'ta Donovan Mitchell 26 ve James Harden 19 sayı attı.

İlk mağlubiyetini yaşayan Timberwolves'ta ise Anthony Edwards 47, Jaden McDaniels ve Terrence Shannon Jr 14'er sayı üretti.



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