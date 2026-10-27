Fenerbahçe'de Lukaku derbide etkisiz kaldı!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de Romelu Lukaku'nun performansı beklentilerin altında kaldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son haftalarda fiziksel durumunu geliştiren Belçikalı santrfor, derbiye ilk 11'de başlamasına rağmen skor katkısı sağlayamadı.
LUKAKU DERBİDE ETKİSİZ KALDI!
Slavia Prag karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, derbide teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihiyle sahaya çıktı.
Bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kalan Lukaku, kendisinden beklenen hücum katkısını sağlayamadı.
Belçikalı santrfor, karşılaşmanın son anlarında yakın mesafeden önüne düşen topu dışarı göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.
İSMAİL KARTAL'DAN LUKAKU AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde Belçikalı futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Kartal, "Lukaku'yu uzun zamandır hazırlıyorduk. Büyük kariyerli, güçlü bir oyuncu. O da oldu artık. Güçlü, bu tip maçları bilen bir futbolcu." ifadelerini kullanmıştı.
83. DAKİKADA ÇİFT FORVET HAMLESİ!
Galatasaray karşısında beraberlik golünü arayan İsmail Kartal, mücadelenin son bölümünde hücum hattında değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, 83. dakikada N'Golo Kante'yi oyundan alarak Vedat Muriqi'yi sahaya sürdü.
Bu değişikliğin ardından Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan bölümünde Lukaku ve Muriqi'den oluşan çift forvet hattıyla mücadele etti.
Ancak sarı-lacivertliler, son dakikalardaki hamlelerine rağmen beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
LUKAKU DERBİDE ETKİSİZ KALDI!
Slavia Prag karşılaşmasına yedek kulübesinde başlayan tecrübeli futbolcu, derbide teknik direktör İsmail Kartal'ın tercihiyle sahaya çıktı.
Bu sezon ilk kez 90 dakika sahada kalan Lukaku, kendisinden beklenen hücum katkısını sağlayamadı.
Belçikalı santrfor, karşılaşmanın son anlarında yakın mesafeden önüne düşen topu dışarı göndererek önemli bir fırsattan yararlanamadı.
İSMAİL KARTAL'DAN LUKAKU AÇIKLAMASI!
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, karşılaşma öncesinde Belçikalı futbolcunun fiziksel durumuyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.
Kartal, "Lukaku'yu uzun zamandır hazırlıyorduk. Büyük kariyerli, güçlü bir oyuncu. O da oldu artık. Güçlü, bu tip maçları bilen bir futbolcu." ifadelerini kullanmıştı.
83. DAKİKADA ÇİFT FORVET HAMLESİ!
Galatasaray karşısında beraberlik golünü arayan İsmail Kartal, mücadelenin son bölümünde hücum hattında değişikliğe gitti.
Tecrübeli teknik adam, 83. dakikada N'Golo Kante'yi oyundan alarak Vedat Muriqi'yi sahaya sürdü.
Bu değişikliğin ardından Fenerbahçe, karşılaşmanın kalan bölümünde Lukaku ve Muriqi'den oluşan çift forvet hattıyla mücadele etti.
Ancak sarı-lacivertliler, son dakikalardaki hamlelerine rağmen beraberlik golünü bulamadı ve sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.