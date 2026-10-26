Erden Timur'dan derbi sonrası şampiyonluk mesajı!

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Erden Timur, galibiyet sevincini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Derbi galibiyetinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Timur, Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine ilişkin de konuştu.
"İNŞALLAH GALATASARAY YİNE ŞAMPİYON OLACAK"
Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah Galatasaray yine şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.
"İNŞALLAH GALATASARAY YİNE ŞAMPİYON OLACAK"
Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah Galatasaray yine şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.