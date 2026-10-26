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Erden Timur'dan derbi sonrası şampiyonluk mesajı!

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Erden Timur, Fenerbahçe karşısında alınan galibiyetin ardından açıklamalarda bulundu. Timur, sarı-kırmızılı takımın yeniden şampiyon olacağına inandığını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 23:54 | Son Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2026 23:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Erden Timur'dan derbi sonrası şampiyonluk mesajı!
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi mağlup ettiği derbinin ardından sarı-kırmızılı kulübün eski yöneticilerinden Erden Timur, galibiyet sevincini dile getirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Derbi galibiyetinden dolayı büyük mutluluk yaşadığını belirten Timur, Galatasaray'ın şampiyonluk hedefine ilişkin de konuştu.

"İNŞALLAH GALATASARAY YİNE ŞAMPİYON OLACAK"

Erden Timur, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok mutluyuz, çok gururluyuz. İnşallah Galatasaray yine şampiyon olacak." ifadelerini kullandı.



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