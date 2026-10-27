Elvir Baliç: 'Ben onun yerinde olsam istifa ederdim!'

Fenerbahçe'nin Galatasaray karşısında aldığı 2-1'lik mağlubiyetin ardından eski futbolcu Elvir Baliç, teknik direktör İsmail Kartal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Baliç, tecrübeli teknik adamın derbi sonrası sessiz kalmasını değerlendirirken Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEN ONUN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görevine devam etmesinin zor olduğunu belirten Elvir Baliç, şu ifadeleri kullandı:
"İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de çalışması artık çok zor! Ben onun yerinde olsam, istifa ederdim. Bir teknik direktörün bu maçtan sonra ne olursa olsun bir şey söylemesi lazım... Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü için bu açıklamalar ne bileyim...
Belli ki çok yıprandı ve üzüldü, ondan konuşmadı. Bundan sonra onun için de daha iyi olanı bence devam etmemek."
Baliç, tecrübeli teknik adamın derbi sonrası sessiz kalmasını değerlendirirken Fenerbahçe'deki geleceğine ilişkin görüşlerini paylaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "BEN ONUN YERİNDE OLSAM İSTİFA EDERDİM"
İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de görevine devam etmesinin zor olduğunu belirten Elvir Baliç, şu ifadeleri kullandı:
"İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'de çalışması artık çok zor! Ben onun yerinde olsam, istifa ederdim. Bir teknik direktörün bu maçtan sonra ne olursa olsun bir şey söylemesi lazım... Fenerbahçe gibi bir takımın teknik direktörü için bu açıklamalar ne bileyim...
Belli ki çok yıprandı ve üzüldü, ondan konuşmadı. Bundan sonra onun için de daha iyi olanı bence devam etmemek."