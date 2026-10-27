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Galatasaray'dan Mourinho'lu Jesus'lu Okan Buruk göndermesi

Galatasaray, Süper Lig'in 9.haftasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Müsabakanın ardından Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye göndermeler geldi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 27 Ekim 2026 00:43
Haber: Sporx.com
Galatasaray'dan Mourinho'lu Jesus'lu Okan Buruk göndermesi
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Süper Lig'in 9.haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Sarı-kırmızılılar müsabakayı Osimhen'in attığı gollerle 2-1 kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabakanın bitişinin ardından Galatasaray'ın sosyal medya hesabından Fenerbahçe'ye göndermeler yapıldı.

FENER AĞLAMA ŞARKILI MAÇ SONULU PAYLAŞIM

Maç sonucu "Fener Ağlama" şarkısıyla paylaşıldı ve "Bizim için klasikleşen Fenerbahçe galibiyetlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Maç sonucu: Galatasaray 2-1 Fenerbahçe" ifadeleri kullanıldı.

OSIMHEN PAYLAŞIMI

Osimhen'in olduğu fotoğraf paylaşılarak, "Şşşt... Şşştt... Sakin ol. Sinirlerine hakim ol" ifadesine yer verildi.

OKAN BURUK GÖNDERMELERİ

Okan Buruk'un rakibinin olmadığına vurgu yapılan bir başka paylaşımında, "Ne rakibi var, ne ondan daha iyisi… Okan "Winner" Buruk!" denildi.

Tedesco'yu andıran mont, Mourinho'yu andıran The Crying One kitabı, İsmail Kartal'ı andıran boğazlı kazak, Jorge Jesus'un çiklet/sakız çiğnemesine atıfta bulunan sarı-lacivert renkli kitap yer aldı.







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