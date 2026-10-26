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Levent Mercan: "Çok üzgünüz"

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a 2-1 mağlup olduğu derbinin ardından konuşan Levent Mercan, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 23:52
Fotoğraf: AA
Levent Mercan: 'Çok üzgünüz'
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli futbolcu Levent Mercan, mücadeleyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "İSTEDİĞİMİZ GİBİ BAŞLAYAMADIK"

İlk yarıda istedikleri oyunu ortaya koyamadıklarını belirten Levent Mercan, ikinci yarıda daha iyi pres yaptıklarını ifade etti.

Mercan, "İlk 45 dakika verdik oyunu. İstediğimiz gibi başlayamadık. İkinci yarı biraz daha iyi pres yaptık. İkinci golü de bulabilirdik. Çok üzgünüz. Önümüze bakacağız. Başka söyleyecek bir şeyim yok." dedi.



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