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Derbide Fenerbahçe formalı minik taraftar

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan derbide tribünlerden gelen bir görüntü en çok konuşulan anlardan oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 21:59
Haber: Sporx.com
Derbide Fenerbahçe formalı minik taraftar
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Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide, tribünlerden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünde Fenerbahçe formasıyla yer alan minik bir taraftar, objektiflere yansıdı.

Sarı-kırmızılı forma ve atkılarla çevrili tribünde, sarı-lacivertli formasıyla maçı takip eden küçük çocuğun görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.



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