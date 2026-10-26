Trendyol Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan dev derbide, tribünlerden dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray taraftarlarının olduğu tribünde Fenerbahçe formasıyla yer alan minik bir taraftar, objektiflere yansıdı.
Sarı-kırmızılı forma ve atkılarla çevrili tribünde, sarı-lacivertli formasıyla maçı takip eden küçük çocuğun görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.
Sarı-kırmızılı forma ve atkılarla çevrili tribünde, sarı-lacivertli formasıyla maçı takip eden küçük çocuğun görüntüsü, sosyal medyada en çok konuşulan anlardan biri oldu.