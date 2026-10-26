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Uğurcan Çakır: "Ederson farkı önledi!"

Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği derbinin ardından konuşan Uğurcan Çakır, maçın başından sonuna kadar üstün oynadıklarını belirterek, "Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." dedi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 23:58
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Uğurcan Çakır: 'Ederson farkı önledi!'
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Uğurcan Çakır
Uğurcan Çakır
Galatasaray
Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların milli kalecisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"EDERSON FARKIN AÇILMASINI ÖNLEDİ"

Takımının derbideki performansından övgüyle söz eden Uğurcan Çakır, "Taraftarlarımız harikaydı. İç saha baskısını rakibe gösterdik. Takım arkadaşlarım harikaydı. İlk yarı müthiş performans sergiledik, oyun başından itibaren... Herkesi çok kutluyorum. Büyük bir galibiyet oldu. Son dakikalarda biraz zorlansak da galip gelmesini bildik. Oyunun tamamen hakimi bizdik. Farkı açabilirdik ama Ederson harika oynadı, farkın açılmasını önledi." ifadelerini kullandı.

"BAŞTAN SONA OYUNUN HAKİMİ BİZDİK"

Fenerbahçe karşısında daha farklı bir galibiyet alabileceklerini vurgulayan milli kaleci, "Lille maçında da çok iyi performans sergilemiştik. Ligde kritik bir maçtı. Fenerbahçe doğrudan rakibimiz ama baştan sona oyunun hakimi bizdik. Net pozisyonlara girdik, farkı açabilirdik." dedi.

"LİGİN DAHA BAŞI"

Derbi galibiyetinin önemine değinen Uğurcan Çakır, "Galip geldiğimiz için mutluyuz ama 3 puan bu, ligin daha başı. Cuma günü Konya'yı yenip bu galibiyeti daha anlamlı hale getirebiliriz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



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