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Szymanski'den Fransa'da şov! İki gol birden

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Sebastian Szymanski, Rennes'in Strasbourg'u 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada attığı iki golle galibiyetin mimarlarından oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 13:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Szymanski'den Fransa'da şov! İki gol birden
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Sebastian Szymanski
Sebastian Szymanski
Fransa Ligue 1'de Rennes, sahasında ağırladığı Strasbourg'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Boulaye Dia, 41 ve 61. dakikalarda ise Sebastian Szymanski kaydetti.

SZYMANSKI'DEN MUHTEŞEM GOL!

Fenerbahçe'den geçtiğimiz ocak ayında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olan Polonyalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla tribünleri ayağa kaldırdı.

RENNES ZİRVEYE YERLEŞTİ

Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.

14'er puanı bulunan PSG ile Lyon'un karşılaşmasından beraberlik çıkması halinde Rennes, haftayı zirvede tamamlayacak. Mücadelenin kazananı ise liderliği devralacak.



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