Szymanski'den Fransa'da şov! İki gol birden

Fransa Ligue 1'de Rennes, sahasında ağırladığı Strasbourg'u 3-0 mağlup ederek zirve yarışında önemli bir galibiyete imza attı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Roazhon Park'ta oynanan mücadelede ev sahibi ekibin gollerini 34. dakikada Boulaye Dia, 41 ve 61. dakikalarda ise Sebastian Szymanski kaydetti.
SZYMANSKI'DEN MUHTEŞEM GOL!
Fenerbahçe'den geçtiğimiz ocak ayında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olan Polonyalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla tribünleri ayağa kaldırdı.
Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.
14'er puanı bulunan PSG ile Lyon'un karşılaşmasından beraberlik çıkması halinde Rennes, haftayı zirvede tamamlayacak. Mücadelenin kazananı ise liderliği devralacak.
SZYMANSKI'DEN MUHTEŞEM GOL!
Fenerbahçe'den geçtiğimiz ocak ayında 9,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Rennes'e transfer olan Polonyalı futbolcu, karşılaşmaya damgasını vurdu.
27 yaşındaki orta saha oyuncusu, özellikle 61. dakikada ceza sahası dışından sol ayağıyla yaptığı sert vuruşla tribünleri ayağa kaldırdı.
RENNES ZİRVEYE YERLEŞTİ
Sebastian Szymanski'den ÇILGIN gol! 🚀 https://t.co/bP0uzYWtNC
— Sporx (@sporx) October 25, 2026
Bu galibiyetle puanını 16'ya yükselten Rennes, maç fazlasıyla Ligue 1'de liderlik koltuğuna oturdu.
14'er puanı bulunan PSG ile Lyon'un karşılaşmasından beraberlik çıkması halinde Rennes, haftayı zirvede tamamlayacak. Mücadelenin kazananı ise liderliği devralacak.