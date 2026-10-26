Oklahoma City Thunder, deplasmanda Los Angeles Clippers'ı 108-101 mağlup ederek sezona üç galibiyetle başladı. Ancak karşılaşmada yaşanan sakatlıklar galibiyetin önüne geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Jalen Williams, son çeyreğin bitimine 1 dakika 14 saniye kala potaya gittiği pozisyonda sol bacağının üzerine ters bastı.
Pozisyonda Williams'a faul yapan Clippers guardı Kris Dunn'ın hareketi, incelemenin ardından birinci derece sportmenlik dışı faul olarak değerlendirildi.
Sahadan sedyeyle çıkarılan Williams'ın sakatlığının niteliğine ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.
ESPN'in aktardığına göre maç sonu röportajında duygulandığı görülen Shai Gilgeous-Alexander, takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Onun adına çok üzülüyorum.
Böyle bir oyuncu olmadan oynamak elbette zor olacak. Ama sonsuza kadar aramızdan ayrılmadı. Her zamankinden daha iyi dönecek, bunu biliyoruz.
O dönene kadar bizim takımı ayakta tutmamız gerekiyor."
25 yaşındaki Williams, tekrarlayan arka adale sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 33 maçta forma giyebilmişti.
Kariyerinde All-Star ve All-NBA üçüncü takımına seçilen yıldız oyuncu, Temmuz 2025'te değeri 287 milyon dolara kadar çıkabilecek beş yıllık maksimum çaylak sözleşmesi uzatmasına imza atmıştı.
Yeni anlaşması bu sezonun başlangıcında yürürlüğe girdi.
Associated Press'ten Tim Reynolds'ın aktardığına göre Thunder başantrenörü Mark Daigneault, maçın ardından takımın ruh halini kısa bir cümleyle anlattı:
"Pek iyi değiliz."
Oklahoma City'de Jaylin Williams ve Cason Wallace da karşılaşmanın önceki bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Pozisyonda Williams'a faul yapan Clippers guardı Kris Dunn'ın hareketi, incelemenin ardından birinci derece sportmenlik dışı faul olarak değerlendirildi.
Sahadan sedyeyle çıkarılan Williams'ın sakatlığının niteliğine ilişkin henüz ayrıntı verilmedi.
ESPN'in aktardığına göre maç sonu röportajında duygulandığı görülen Shai Gilgeous-Alexander, takım arkadaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:
"Onun adına çok üzülüyorum.
Böyle bir oyuncu olmadan oynamak elbette zor olacak. Ama sonsuza kadar aramızdan ayrılmadı. Her zamankinden daha iyi dönecek, bunu biliyoruz.
O dönene kadar bizim takımı ayakta tutmamız gerekiyor."
25 yaşındaki Williams, tekrarlayan arka adale sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz sezon yalnızca 33 maçta forma giyebilmişti.
Kariyerinde All-Star ve All-NBA üçüncü takımına seçilen yıldız oyuncu, Temmuz 2025'te değeri 287 milyon dolara kadar çıkabilecek beş yıllık maksimum çaylak sözleşmesi uzatmasına imza atmıştı.
Yeni anlaşması bu sezonun başlangıcında yürürlüğe girdi.
Associated Press'ten Tim Reynolds'ın aktardığına göre Thunder başantrenörü Mark Daigneault, maçın ardından takımın ruh halini kısa bir cümleyle anlattı:
"Pek iyi değiliz."
Oklahoma City'de Jaylin Williams ve Cason Wallace da karşılaşmanın önceki bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkmıştı.