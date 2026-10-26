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Thomas Reis: "Herkes yüzde yüzünü vermeli"

Trabzonspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Çaykur Rizespor maçı için oyuncularına mesaj verdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 09:45
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Thomas Reis: 'Herkes yüzde yüzünü vermeli'
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Thomas Reis yönetiminde Süper Lig'de fırtına kopartan Trabzonspor, Çaykur Rize'yi de yenip üst üste 4. maçını da kazanmak ve zirve yolunda dev bir adım daha atmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ligin yanı sıra Reis yönetiminde Avrupa'da da ikide iki yapan bordo-mavililer, özellikle Galatasaray - Fenerbahçe maçının olduğu derbi haftasını da karlı şekilde kapatmanın peşinde. Son 3 lig maçını gol yemeden kazanan Trabzonspor, sahasında oynadığı 3 karşılaşmada gol atamayan ve puan alamayan yeşil-mavili takım karşısında hata yapmak istemiyor.

THOMAS REIS'TEN MESAJ

Alman teknik adam oyuncularına "Her maçımız önemli. Sahada olduğunuz her dakika gelişmek için fırsat. Herkesten yüzde yüzünü vermesini bekliyorum. Şimdi tüm odağınızı bu karşılaşmaya verin" uyarısında bulundu.



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