Yunus Akgün'ün Fenerbahçe'ye karşı müthiş serisi!

Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bugün oynanacak dev derbide yine takımının en büyük kozlarından biri olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların formda isimlerinden olan milli yıldız, son dönemde yükselen formuyla dikkatleri çekiyor.
Tecrübeli futbolcu, 13 yaşından bu yana ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu.
19 kez sarı-lacivertlilere rakip olan başarılı futbolcu, 15 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda Galatasaray'ın attığı gol 45, Fenerbahçe'ninki ise 15. Üstelik Yunus Akgün, bu 2 yenilgiyi alt yaş takımlarında aldı. Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Yunus, 2 gol atarken 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
BU SEZON YUNUS
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon 11 maçta 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.
Tecrübeli futbolcu, 13 yaşından bu yana ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda büyük üstünlük kurdu.
19 kez sarı-lacivertlilere rakip olan başarılı futbolcu, 15 kez galibiyet sevinci yaşadı. 2 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda Galatasaray'ın attığı gol 45, Fenerbahçe'ninki ise 15. Üstelik Yunus Akgün, bu 2 yenilgiyi alt yaş takımlarında aldı. Profesyonel kariyerinde Fenerbahçe'ye karşı yenilgi yüzü görmedi. Bu sezon 11 karşılaşmada forma giyen Yunus, 2 gol atarken 1 kez de asist yapma başarısı gösterdi.
BU SEZON YUNUS
Galatasaray'ın milli yıldızı Yunus Akgün, bu sezon 11 maçta 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.