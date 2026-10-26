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Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray sözleri: "Kendimi affettireceğim"

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi sarı lacivertlilerde kaleci Ederson, geçtiğimiz sezon oynanan maçta yaşanan olayları unutturacağını ifade etti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 09:28
Haber: Hürriyet, Fotoğraf: AA
Fenerbahçeli yıldızdan Galatasaray sözleri: 'Kendimi affettireceğim'
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Fenerbahçe'de bu sezonun en formda isimlerinden olan Ederson derbi için takıma mesaj verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilyalı file bekçisi için kariyerindeki en sıkıntılı maçlardan biri, son Rams Park deplasmanıydı. Ederson'un kritik anda kırmızı kart görüp takımı 10 kişi bırakması, büyük tepki çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar, Sambacı'ya ateş püskürürken, takımdan ayrılma ihtimali zirve yapmıştı.



BU SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR

Ederson, bu sezon çok daha iyi bir görüntü çizdi. Tecrübeli file bekçisi, ligde görev yaptığı 7 maçın 5'in kalesini gole kapattı. Brezilyalı kaleci derbiyi kendisini affettirme açısından gerçek fırsat olarak görüyor.

"KENDİMİ AFFETTİRECEĞİM"

Ederson'un, "Geçen sezon bana yakışmayacak şekilde takıma zarar verdim. Bu kez galibiyet için elimden geleni yapıp kendimi affettireceğim." dediği öğrenildi.



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