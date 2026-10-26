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Lazio'nun zirve inadı sürüyor!

Gennaro Gattuso yönetimindeki Lazio, bu sezon ligde sergilediği performansla dikkat çekiyor. Lazio, bu sezon ligde 8 maçta 22 puan topladı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 26 Ekim 2026 12:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Lazio'nun zirve inadı sürüyor!
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Lazio, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde Serie A'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Son olarak sahasında Parma'yı 2-1 ile geçen Lazio, bu sezon 8 maçta 22 puan topladı.

Ligdeki tek puan kaybını Milan ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşayan Başkent temsilcisi, 22 puanla ligde Inter ile birlikte zirvede yer alıyor. Lazio, aynı puanla Inter'in arkasından averajla ikinci sırada yer alıyor.

Lazio, ligdeki bir sonraki maçında salı günü Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



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