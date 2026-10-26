Lazio'nun zirve inadı sürüyor!

Lazio, teknik direktör Gennaro Gattuso yönetiminde Serie A'da ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak sahasında Parma'yı 2-1 ile geçen Lazio, bu sezon 8 maçta 22 puan topladı.
Ligdeki tek puan kaybını Milan ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşayan Başkent temsilcisi, 22 puanla ligde Inter ile birlikte zirvede yer alıyor. Lazio, aynı puanla Inter'in arkasından averajla ikinci sırada yer alıyor.
Lazio, ligdeki bir sonraki maçında salı günü Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Ligdeki tek puan kaybını Milan ile 2-2 berabere kaldığı maçta yaşayan Başkent temsilcisi, 22 puanla ligde Inter ile birlikte zirvede yer alıyor. Lazio, aynı puanla Inter'in arkasından averajla ikinci sırada yer alıyor.
Lazio, ligdeki bir sonraki maçında salı günü Sassuolo ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.