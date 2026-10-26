Orlando Magic, New York Knicks'i 111-102 mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı ancak Jalen Suggs'ın sakatlığı nedeniyle endişeli anlar yaşadı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Suggs, son çeyreğin bitimine 2 dakika 11 saniye kala hızlı hücumda kaçırdığı turnikenin ardından sağ dizinin üzerine ters bastı.
Temas olmadan sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, belirgin şekilde acı çekerek bir süre yerde kaldı. Ardından yardım edilerek soyunma odasına götürüldü.
Suggs, karşılaşmayı 34 dakikada 8'de 2 saha içi isabetiyle 4 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı.
Tecrübeli guardın uzun süre sahalardan uzak kalması, Paolo Banchero'yu da sakatlığa kaybeden Magic için önemli bir darbe olabilir.
Banchero, cuma günü Minnesota Timberwolves'a karşı alınan mağlubiyette ayak bileğinin üst bölümündeki bağlardan sakatlanmıştı.
Yıldız forvetin birkaç hafta forma giyememesi bekleniyor.
Sezona Atlanta Hawks ve Timberwolves mağlubiyetleriyle başlayan Orlando, henüz galibiyeti bulunmayan Knicks karşısında ilk kez kazandı.
Temas olmadan sakatlanan 25 yaşındaki oyuncu, belirgin şekilde acı çekerek bir süre yerde kaldı. Ardından yardım edilerek soyunma odasına götürüldü.
Suggs, karşılaşmayı 34 dakikada 8'de 2 saha içi isabetiyle 4 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle tamamladı.
Tecrübeli guardın uzun süre sahalardan uzak kalması, Paolo Banchero'yu da sakatlığa kaybeden Magic için önemli bir darbe olabilir.
Banchero, cuma günü Minnesota Timberwolves'a karşı alınan mağlubiyette ayak bileğinin üst bölümündeki bağlardan sakatlanmıştı.
Yıldız forvetin birkaç hafta forma giyememesi bekleniyor.
Sezona Atlanta Hawks ve Timberwolves mağlubiyetleriyle başlayan Orlando, henüz galibiyeti bulunmayan Knicks karşısında ilk kez kazandı.