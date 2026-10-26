Kerem Aktürkoğlu'ndan derbi için özel talep

Fenerbahçe forması giyen Kerem Aktürkoğlu'ndan Galatasaray derbisi öncesi önemli bir hamle geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kerem Aktürkoğlu'nun Galatasaray derbisinde ilk 11'de oynamak istediği öğrenildi. Milli futbolcunun, bu isteğini Samandıra'da teknik direktör İsmail Kartal ile yaptığı özel görüşmede dile getirdiği belirtildi.
Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.
Kerem'in tecrübeli hocasına, "RAMS Park'ta ilk 11'de başlamak istiyorum hocam. Geçen yıl 3-0 kaybettiğimiz maçta kendimi gösteremedim. Kendimi affettirmek istiyorum. Bu maçta çok iyi bir performans ortaya koyacağım" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe'de bu sezon 14 maçta süre bulan 28 yaşındaki futbolcu, 1 gol attı ve 5 asist yaptı.