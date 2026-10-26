Bahçeşehir Koleji, PAOK'u ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında salı günü Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada hava atışı 19.00'da yapılacak.
Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonda geçen hafta BOSNA BH Telecom'a deplasmanda 86-77 mağlup oldu.
Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.
Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.
Bahçeşehir Koleji, organizasyonda geçen hafta BOSNA BH Telecom'a deplasmanda 86-77 mağlup oldu.