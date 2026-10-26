Bugün
19:00
Rizespor
Trabzonspor
Bugün
19:00
Beşiktaş
Başakşehir
Bugün
21:30
Galatasaray
Fenerbahçe
Bugün
20:00
Mardin 1969 Spor
Manisa FK
Bugün
23:00
Sevilla
Osasuna
Bugün
22:30
PSG
Lyon

Bahçeşehir Koleji, PAOK'u ağırlıyor

Bahçeşehir Koleji, ⁠BKT Avrupa Kupası'nda salı günü PAOK'u konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 11:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Bahçeşehir Koleji, PAOK'u ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası D Grubu 5. hafta maçında salı günü Yunanistan temsilcisi PAOK'u ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki karşılaşmada hava atışı 19.00'da yapılacak.

Grupta 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşayan Bahçeşehir Koleji, ilk sırada yer alıyor.

Milli basketbolcu Cedi Osman'ın formasını giydiği Yunanistan temsilcisi, 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle ikinci basamakta bulunuyor.

Bahçeşehir Koleji, organizasyonda geçen hafta BOSNA BH Telecom'a deplasmanda 86-77 mağlup oldu.

 



Tümü
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.