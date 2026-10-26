İşte Vincenzo Italiano'nun istediği transfer

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano'nun, Ocak ayı transfer dönemindeki önemli isteklerinden birinin 8 numara olduğu öğrenildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yönetime rapor sunan İtalyan çalıştırıcının talebi doğrultusunda Rangers'tan Nicolas Raskin'in yeniden gündeme geldiği öğrenildi.
Yönetim, İskoç ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Raskin, bu sezon Rangers'ta 12 maçta 1 gol attı.
Yönetim, İskoç ekibiyle masaya oturmaya hazırlanıyor.
Yaz transfer döneminde Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Raskin, bu sezon Rangers'ta 12 maçta 1 gol attı.