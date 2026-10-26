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Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sınırda!

Beşiktaş'ın savunmadaki önemli isimlerinden Emirhan Topçu, Başakşehir karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Milli futbolcu, mücadelede sarı kart görmesi halinde Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 09:55
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta Emirhan Topçu sınırda!
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Beşiktaş, Süper Lig'de Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken savunma hattında dikkat edilmesi gereken bir ayrıntı bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların milli stoperi Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

KASIMPAŞA MAÇI TEHLİKEDE

Başakşehir karşılaşmasında sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek olan Emirhan Topçu, bir sonraki lig mücadelesinde Kasımpaşa karşısında görev yapamayacak.

Crystal Palace maçının ardından savunma hattında değişikliğe gitmesi beklenen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Başakşehir karşısında Emirhan Topçu'ya ilk 11'de görev vermesi öngörülüyor.

Bu nedenle milli futbolcunun kart sınırında bulunması, teknik heyetin dikkat ettiği konular arasında yer alıyor.

SAVUNMADA SEÇENEKLER DARALABİLİR

Beşiktaş'ta Ümit Akdağ'ın elindeki kırık nedeniyle tedavi altında bulunması da savunma rotasyonundaki belirsizliği artırıyor.

Emirhan Topçu'nun cezalı duruma düşmesi halinde Italiano'nun Kasımpaşa karşılaşması öncesinde stoper hattında yeni bir tercih yapması gerekecek.

Siyah-beyazlılarda gözler, Başakşehir mücadelesinde hem alınacak sonuca hem de kart sınırındaki oyuncuların durumuna çevrildi.



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