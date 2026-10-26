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Trabzonspor'da gözler Salah'ta

Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak Trabzonspor'da gözler Muhammed Salah'ın üzerinde olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 10:05
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da gözler Salah'ta
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Süper Lig'de üstün performans sergileyen Muhammed Salah, çıktığı 8 maçta 8 gol attı. 34 yaşındaki sağ kanat bu sezon Amedspor'lu Gift Orban ile birlikte en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sahada kaldığı sürelerde rakiplerine zor anlar yaşatan Mısırlı süper star, Trabzonspor formasıyla fileleri havalandıramadığı 3 karşılaşmayı da deplasmanda oynadı (Kasımpaşa, Konya, Samsun).

Dış sahada sadece Amed'in ağlarını sarsan Salah bu istatistiğini bugün (Pazartesi) Çaykur Rizespor maçında kırmaya odaklandı.



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