Trabzonspor'da gözler Salah'ta

Süper Lig'de üstün performans sergileyen Muhammed Salah, çıktığı 8 maçta 8 gol attı. 34 yaşındaki sağ kanat bu sezon Amedspor'lu Gift Orban ile birlikte en fazla gol sevinci yaşayan oyuncu oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sahada kaldığı sürelerde rakiplerine zor anlar yaşatan Mısırlı süper star, Trabzonspor formasıyla fileleri havalandıramadığı 3 karşılaşmayı da deplasmanda oynadı (Kasımpaşa, Konya, Samsun).
Dış sahada sadece Amed'in ağlarını sarsan Salah bu istatistiğini bugün (Pazartesi) Çaykur Rizespor maçında kırmaya odaklandı.
Dış sahada sadece Amed'in ağlarını sarsan Salah bu istatistiğini bugün (Pazartesi) Çaykur Rizespor maçında kırmaya odaklandı.