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Valverde'den sakatlık açıklaması: "Tedbir amaçlıydı"

Real Madrid'de Federico Valverde, Barcelona maçı sonrası konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 26 Ekim 2026 02:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Valverde'den sakatlık açıklaması: 'Tedbir amaçlıydı'
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Takımın ortaya koyduğu oyunu değerlendiren Valverde, "Çok mutluyum, takımımla gurur duyuyorum. Herkes ne yapması gerektiğini biliyor. Bir takımı takım yapan da budur: birlik olmak. Başarımızın anahtarı takım olarak hareket etmek, mücadele etmeyi bilmek, topu bizde tutmak, bir yandan diğer yana taşımak ve boşluklara saldırmaktı. İlk yarıda muhteşem oynadık, ikinci yarıda ise onlar daha iyiydi." dedi.

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"DAHA ÇOK TEDBİR AMAÇLIYDI"

Yaşadığı ağrı ve oyundan çıkışı hakkında konuşan Valverde, "Devre arasında teknik direktör bana devam edip edemeyeceğimi sordu. Biraz daha devam etmeye çalıştım ancak bir top kapma mücadelesinde bacağım çok ağrıdı. Daha çok tedbir amaçlı bir karardı." ifadelerini kullandı.

Takım başarısını ön planda tuttuğunu vurgulayan yıldız futbolcu, "Her zaman şunu söylerim: Takım kazanırsa arma kazanır, ben de mutlu uyurum. Takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya teşvik eden bu arkadaşlarla oynamak benim için çok kolay. Herkesin çabasından dolayı mutluyum. Hepsinin koştuğunu görmek gurur vericiydi." diye konuştu.

MBAPPE'YE ÖVGÜ

Kylian Mbappe'nin 100 gole ulaşmasıyla ilgili de konuşan Valverde, "Mbappe benden çok önce 100 gole ulaştı. Bunu hak ediyor. Harika bir oyuncu, bir yıldız ve bizim için bir örnek." sözlerini sarf etti.

"LUNIN'İ TARİF EDECEK KELİME YOK"

Andriy Lunin'in performansına da değinen Uruguaylı oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Lunin'in bugün ve her gün yaptıklarını tarif edecek kelime yok. Courtois olduğu için daha az süre alıyor ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapıyor ve olumlu bir tavır sergiliyor. Bu da fırsatını yakaladığında hazır olduğunu gösteriyor."

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