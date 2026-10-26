Detroit Pistons pivotu Jalen Duren, sağ arka adalesindeki sakatlık nedeniyle en az iki hafta forma giyemeyecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Duren, cuma günü Miami Heat karşısında kazanılan maçın ilk yarısında sakatlanmış ve yalnızca 10 dakika oynayabilmişti.
Pistons Başantrenörü J.B. Bickerstaff, pazar günkü Philadelphia 76ers karşılaşması öncesinde genç pivotun yokluğunu değerlendirdi:
"JD gibi bizim için bu kadar önemli bir oyuncuyu kaybetmek zor.
Onun için de zor. Geri dönüp sezonun başında ritmini bulmaya çalışıyordu. Şimdi o günleri kaçırıyor. Bizim açımızdan da elbette biraz zor bir durum."
Duren, yaz döneminde Pistons ile yeni sözleşmesi konusunda uzun süren bir anlaşmazlık yaşamıştı.
Medya gününe ve antrenman kampının ilk çalışmalarına katılmayan genç oyuncu, sonunda beş yıllığına 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.
Geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek rakamı olan 19,5 sayı ortalamasına ulaşan Duren, ilk kez All-Star seçilmiş ve All-NBA üçüncü takımında yer almıştı.
Pistons da normal sezonu Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamlamıştı.
Ancak Duren'in play-off'taki üretimi belirgin şekilde gerilemişti. Detroit'in ikinci turda elendiği süreçte 14 maçta forma giyen pivot, 10,2 sayı ortalamasında kalmıştı.
Duren, bu sezon Boston Celtics'e karşı kazanılan açılış maçında 22 sayı ve 9 ribaund kaydetmişti.
Pistons Başantrenörü J.B. Bickerstaff, pazar günkü Philadelphia 76ers karşılaşması öncesinde genç pivotun yokluğunu değerlendirdi:
"JD gibi bizim için bu kadar önemli bir oyuncuyu kaybetmek zor.
Onun için de zor. Geri dönüp sezonun başında ritmini bulmaya çalışıyordu. Şimdi o günleri kaçırıyor. Bizim açımızdan da elbette biraz zor bir durum."
Duren, yaz döneminde Pistons ile yeni sözleşmesi konusunda uzun süren bir anlaşmazlık yaşamıştı.
Medya gününe ve antrenman kampının ilk çalışmalarına katılmayan genç oyuncu, sonunda beş yıllığına 200 milyon dolarlık anlaşmaya imza atmıştı.
Geçtiğimiz sezon kariyerinin en yüksek rakamı olan 19,5 sayı ortalamasına ulaşan Duren, ilk kez All-Star seçilmiş ve All-NBA üçüncü takımında yer almıştı.
Pistons da normal sezonu Doğu Konferansı'nın zirvesinde tamamlamıştı.
Ancak Duren'in play-off'taki üretimi belirgin şekilde gerilemişti. Detroit'in ikinci turda elendiği süreçte 14 maçta forma giyen pivot, 10,2 sayı ortalamasında kalmıştı.
Duren, bu sezon Boston Celtics'e karşı kazanılan açılış maçında 22 sayı ve 9 ribaund kaydetmişti.