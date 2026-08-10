Kadın Girişimciler İçin Kredi Olanakları

Kadın Girişimcilere Sağlanan Teşvik Ve Destekler Nelerdir?

KAGİDER

Kredi Garanti Fonu (KGF)

AKAGİM

TOBB

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı

TKDK

TKDK (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), et ve süt ürünleri alanlarında yatırım yapmak isteyen kadın girişimcilere, ekipman alma ve hibe desteği sağlayan bir kuruluştur.

Bankalar

Bankalar, kadın girişimcileri geliştirecek özel avantajlı danışmanlık hizmetleri, mentörlük ve finansal destekler sunmaktadır. Bankalar, kadın girişimciler için kredi olanakları sağlayarak ilk defa işini kurmuş ya da kuracak girişimci kadınları cesaretlendirmek ve teşvik etmek amaçlı, bir çok kadın girişimci kredi paketi sunmaktadır.

Günümüzdesunan kurum ve kuruluşların artması sayesinde kadın girişimciler, ulusal yada yerel faaliyetlerinde ülke ekonomisine fazlasıyla umut kaynağı olmaktadırlar. Kadın girişimciler Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'na başvurarak, Girişimcilik Sertifikası alabilmektedir.sorusu bu süreçte cevabı en çok merak edilen sorudur. Cevabı ise; Mesleki eğitim kanunu kapsamında 3308 sayılı yazıya istinaden süresi en az 1 yılı aşmış ustalık belgesine sahip olan girişimciler, meslekleri doğrultusunda kendi adına açılan işletmeleri belgelendirmiş esnaf ve sanatkarlar girişimci kredisi alabilmektedir diye özetlenebilir. Aynı zamanda kadınları iş yaşamına teşvik ederek finansal ihtiyaçların karşılanması konusunda katkı sağlayan, destek ve teşvik programları da çok büyük önem taşımaktadır. Peki kadın girişimcilere sağlanan Teşvik ve destekler nelerdir?Kadın girişimcilere sağlanan teşvik ve destekler dünya çapında ve ülkemizdeki girişim ekosistemine katılan firmaların çoğalması sayesinde, kadın girişimcilerimize daha fazla imkanlar sunmaktadır. Devlet desteği ve hibe desteği sağlayarak kadın girişimcilerin başarılara ulaşmasını sağlayan pek çok kurum ve kuruluşlar bulunmaktadır.; KOSGEB, KAGİDER, AKAGİM, TOBB, (KGF), Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, TKDK ve Bankalar olarak sıralanmaktadır.KOSGEB, temel faktörü olan başarılı işletmelerin kurulması sayesinde kadın girişimcilerin desteklenerek yaygınlaşmasını sağlayan, Girişimcilik Daire Başkanlığı tarafından tasarlanmış bir kuruluştur. Toptan perakende ticaret, ulaştırma ve depolama, inşaat gibi sektörlere hibe destek ödemeleri sağlamaktadır.KAGİDER, girişimci kadınların ekonomik koşullarını destekleyen ve kadın - erkek eşitliğini savunan çalışmalar yapan, "Ticaretin Kadınları" sayesinde kadınların kamu ve özel sektörde yeni oluşan pazarlara erişmesini sağlayarak bu platformun güçlenmesine destek veren bir kuruluştur.Kredi Garanti Fonu (KGF),sunan ve destek kredisi veren bankalar noktasında araştırma yapan girişimcilerin özel sermayeli ve kamu bankaları ile işbirliği içinde olduğu, kadın girişimciler için kredi olanakları sunan ilk kuruluşlardan biridir.AKAGİM (Ataşehir Kadın Girişimcileri), eğitimler ve yetenekli kadın girişimcilerin el emeği olarak ürettikleri işleri ticarileştirilebilir ürünleri üretmelerine, mentor yardımıyla gelişimlerine, büyümelerine ve donanımlı hale gelmelerine olanak tanıyan projelere destek sunan bir kuruluştur.TOBB (Kadın Girişimciler Kurulu), kadınlar arasında girişimcilik kültürünü daha fazla donanımlı hale getirerek kariyer geliştirme fırsatları sunan bir kuruluştur. Kadın girişimcilere yol gösterici, eğitim üzerine etkinlikler ve seminer gibi alanlarda destek sunan ve deneyimli girişimcilerin arasında staj imkanı sunarak kendilerini geliştirmelerini sağlayan bir kuruluştur.Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, kadın girişimcilerine destek amaçlı 15 bin TL ile 20 bin TL civarında geri ödemesini, 8 yıla bölerek ve 2 yıla kadar da geri ödeme yapılmaksızın faizsiz kredi desteği sunmaktadır. Girişimci kadınlar kredi desteğinden yararlanmak için oluşturdukları projeler ile bakanlığa kredi destek başvurusu yaparak faydalanmaktadır.