Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için İngiltere'ye yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için Arsenal ile temas kurduğu bildirildi.
ARSENAL'DEN TEK KOŞUL
Football London'da yer alan habere göre Arsenal, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına izin vermek için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer gerçekleştirmek istiyor.
İngiliz ekibinin kanat bölgesini güçlendirmek istemesi, Martinelli'nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, Brezilyalı futbolcunun şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın planları arasında yer aldığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 11 GOL, 7 ASİST
Martinelli, geçtiğimiz sezon Premier League'de 30 maçta 1 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncu tüm kulvarlarda ise Arsenal formasıyla 53 karşılaşmada 11 gol ve 7 asist üretti.
Arteta'nın önümüzdeki haftalarda transfer hareketliliği yaşanabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Martinelli'nin geleceğinin de yeniden şekillenebileceği belirtilirken, Galatasaray'ın süreci yakından takip ettiği aktarıldı.
ARSENAL'DEN TEK KOŞUL
Football London'da yer alan habere göre Arsenal, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına izin vermek için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer gerçekleştirmek istiyor.
İngiliz ekibinin kanat bölgesini güçlendirmek istemesi, Martinelli'nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, Brezilyalı futbolcunun şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın planları arasında yer aldığı ifade edildi.
GEÇEN SEZON 11 GOL, 7 ASİST
Martinelli, geçtiğimiz sezon Premier League'de 30 maçta 1 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncu tüm kulvarlarda ise Arsenal formasıyla 53 karşılaşmada 11 gol ve 7 asist üretti.
Arteta'nın önümüzdeki haftalarda transfer hareketliliği yaşanabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Martinelli'nin geleceğinin de yeniden şekillenebileceği belirtilirken, Galatasaray'ın süreci yakından takip ettiği aktarıldı.