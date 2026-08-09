09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Galatasaray'da Martinelli harekatı: Arsenal'den tek şart

Galatasaray'ın Arsenal forması giyen Gabriel Martinelli'yi transfer listesine aldığı, İngiliz ekibinin ise ayrılık için öncelikle kanat bölgesine takviye istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 20:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'da Martinelli harekatı: Arsenal'den tek şart
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (4)
Google News
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, hücum hattını güçlendirmek için İngiltere'ye yöneldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, 25 yaşındaki Brezilyalı kanat oyuncusu Gabriel Martinelli için Arsenal ile temas kurduğu bildirildi.

ARSENAL'DEN TEK KOŞUL

Football London'da yer alan habere göre Arsenal, Martinelli'nin takımdan ayrılmasına izin vermek için öncelikle oyuncunun yerini dolduracak bir transfer gerçekleştirmek istiyor.

İngiliz ekibinin kanat bölgesini güçlendirmek istemesi, Martinelli'nin geleceğiyle ilgili soru işaretlerini artırırken, Brezilyalı futbolcunun şu anda teknik direktör Mikel Arteta'nın planları arasında yer aldığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON 11 GOL, 7 ASİST

Martinelli, geçtiğimiz sezon Premier League'de 30 maçta 1 gol kaydetti. Brezilyalı oyuncu tüm kulvarlarda ise Arsenal formasıyla 53 karşılaşmada 11 gol ve 7 asist üretti.

Arteta'nın önümüzdeki haftalarda transfer hareketliliği yaşanabileceğine yönelik açıklamalarının ardından Martinelli'nin geleceğinin de yeniden şekillenebileceği belirtilirken, Galatasaray'ın süreci yakından takip ettiği aktarıldı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.