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Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor: Arthur Masuaku

Konyaspor'un bir dönem Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 17:51
Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ın eski yıldızı Süper Lig'e dönüyor: Arthur Masuaku
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Transfer çalışmalarını teknik direktör İlhan Palut'un raporu doğrultusunda sürdüren Konyaspor, sol bek bölgesi için tanıdık bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla MASUAKU İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Ertan Süzgün'ün haberine göre Konyaspor, İngiltere Championship ekiplerinden Sunderland forması giyen 32 yaşındaki Demokratik Kongolu sol bek Arthur Masuaku ile ilk yıllık anlaşmaya vardı.

Deneyimli futbolcuyla yapılan görüşmelerde tarafların anlaşma sağladığı ve transferin imza aşamasına geldiği belirtildi.

BEDAVAYA GELECEK

Premier Lig'de Sunderland forması giyen oyuncu için herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyeceği aktarıldı.

Masuaku'nun deneyimiyle Konyaspor'un sol bek bölgesine önemli bir alternatif olması beklenirken, transferin resmi imzaların ardından tamamlanacağı ifade edildi. Masuaku, daha önce Türkiye'de Beşiktaş forması da giymişti.

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