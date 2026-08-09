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0-2
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Deniz Gül'ün evine hırsız girdi! 250 bin euroluk kayıp

Porto forması giyen Deniz Gül'ün evinden yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çalındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 16:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Deniz Gül'ün evine hırsız girdi! 250 bin euroluk kayıp
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Portekiz'de forma giyen milli futbolcu Deniz Gül'ü şoke eden bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 250 BİN EUROLUK HIRSIZLIK

CNN Portugal'ın haberine göre, Porto forması giyen Deniz Gül'ün evi pazar sabahı futbolcu evde yokken soyuldu. Şüphelilerin eve girerek yaklaşık 250 bin euro değerinde saat ve mücevher çaldığı belirtildi.

POLİS ARAŞTIRIYOR

Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından soruşturma başlatıldı. Portekiz Polisi (PSP), hırsızlığın faillerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Evde bulunan güvenlik kamerası görüntülerinin de şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesine yardımcı olabileceği ifade edildi.

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