17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-2 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.
FİNALDE BEŞ SETLİK MÜCADELE
Ay-yıldızlı ekip, finalde Bulgaristan'a 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türkiye, Balkan ikinciliğini elde etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende milli sporculardan Kaan Kuzey Koç, "En İyi Pasör Çaprazı", Deniz Tırpancı ise "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.
KADIN MİLLİ TAKIMI MISIR'I YENDİ
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.
Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı milli takım, 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, dördüncü maçında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile karşılaşacak.
FİNALDE BEŞ SETLİK MÜCADELE
Ay-yıldızlı ekip, finalde Bulgaristan'a 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türkiye, Balkan ikinciliğini elde etti.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende milli sporculardan Kaan Kuzey Koç, "En İyi Pasör Çaprazı", Deniz Tırpancı ise "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.
KADIN MİLLİ TAKIMI MISIR'I YENDİ
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.
Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı milli takım, 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.
Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, dördüncü maçında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile karşılaşacak.