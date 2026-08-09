09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
2-1
09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
09 Ağustos
Sarıyer-Muğlaspor
2-0
09 Ağustos
Sporting Charleroi-OH Leuven
3-1
09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
2-0
09 Ağustos
St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
3-0
09 Ağustos
Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu

17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-2 yenilerek gümüş madalya kazandı. 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı ise Dünya Şampiyonası'nda Mısır'ı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 16:36 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 16:38
Haber: AA, Fotoğraf: tvf.org
17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'nda ikinci oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
17 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası finalinde Bulgaristan'a 3-2 mağlup olarak organizasyonu ikinci sırada tamamladı ve gümüş madalya kazandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen organizasyonda milli takım, yarı finalde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.

FİNALDE BEŞ SETLİK MÜCADELE

Ay-yıldızlı ekip, finalde Bulgaristan'a 25-22, 22-25, 25-18, 14-25 ve 15-7'lik setlerle 3-2 mağlup oldu. Bu sonucun ardından Türkiye, Balkan ikinciliğini elde etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende milli sporculardan Kaan Kuzey Koç, "En İyi Pasör Çaprazı", Deniz Tırpancı ise "En İyi Smaçör" ödülüne layık görüldü.



KADIN MİLLİ TAKIMI MISIR'I YENDİ

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Dünya Şampiyonası A Grubu'ndaki üçüncü maçında Mısır'ı 3-0 mağlup etti.

Şili'nin başkenti Santiago'da oynanan karşılaşmayı milli takım, 25-20, 25-15 ve 25-19'luk setlerle kazandı.

Grupta iki galibiyet ve bir mağlubiyeti bulunan Türkiye, dördüncü maçında 11 Ağustos Salı günü Çekya ile karşılaşacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.