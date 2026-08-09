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FIFA gece yarısı açıklama yapmak zorunda kaldı!

İngiliz gazetesi Telegraph, FIFA Başkanı Gianni Infantino'nun UEFA'da görev yaptığı döneme ilişkin çeşitli iddialar yayımladı. FIFA, gece yarısı yaptığı açıklamada suçlamaların asılsız olduğunu savunarak Infantino'nun yıpratılmaya çalışıldığını belirtti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 10:26
FIFA gece yarısı açıklama yapmak zorunda kaldı!
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FIFA, Başkan Gianni Infantino hakkında İngiliz basınında yayımlanan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kurumun internet sitesinden gece yarısı yayımlanan açıklamada, Infantino'ya yönelik haberlerin spekülasyon ve yanlış beyanlar içerdiği savunuldu.

TELEGRAPH'TAN INFANTINO İDDİASI

İngiliz gazetesi Telegraph, Infantino'nun UEFA'da genel sekreter olarak görev yaptığı dönemde kurumda çalışan bir kadınla ilişki yaşadığını iddia etti.

Haberde ayrıca söz konusu kadının MBA yüksek lisans masraflarının karşılandığı ve görevinden ayrıldığı dönemde UEFA tarafından altı haneli bir tazminat aldığı öne sürüldü.

FIFA sözcüsü, Telegraph'a yaptığı açıklamada Infantino'nun iddiaları kesin bir dille reddettiğini bildirdi.

"ORGANİZE VE SÜREKLİ BİR ÇABA VAR"

Haberin ardından FIFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, kurumun ve Infantino'nun yıpratılmaya çalışıldığı savunuldu.

Açıklamada, "FIFA başkanı, FIFA üye federasyonları tarafından demokratik olarak seçilmiştir ve görevine onların yetki alanı dahilinde devam etmektedir. Bazılarının FIFA'yı ve başkanını zayıflatmak için organize ve sürekli bir çaba içinde olduğu giderek daha açık hale geliyor." ifadelerine yer verildi.

"SPEKÜLASYON GERÇEKMİŞ GİBİ SUNULMAMALI"

FIFA, üye federasyonların desteğine sahip olmayanların kurumun demokratik süreçleriyle elde edemedikleri sonuçlara iddialar ve yanlış bilgilendirmeler yoluyla ulaşmaya çalışmaması gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Son çıkan haberlerde, FIFA ve başkanı hakkında asılsız iddialar ve açıkça yanlış beyanlar yer almaktadır. Spekülasyon ve ima, gerçekmiş gibi sunulmamalı ve bunun tekrar edilmesi bir iddiayı doğru kılmaz." denildi.

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