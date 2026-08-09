Galatasaray, Arda Ünyay'ı bırakmıyor

Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Arda Ünyay için Süper Lig kulüplerinden yoğun ilgi geldi. Genç oyuncu için birçok kulüp sarı-kırmızılıların kapısını çalarken, Galatasaray cephesinin tavrı net oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE OKAN BURUK'UN PLANI NET
Teknik direktör Okan Buruk'un, Arda Ünyay'ı yeni sezonda mutlaka rotasyon içinde değerlendirmek istediği öğrenildi.
TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ
Bu doğrultuda Arda Ünyay için Süper Lig kulüplerinden gelen tüm tekliflerin Galatasaray tarafından geri çevrildiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda tutmayı planlıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Arda Ünyay'ı yeni sezonda mutlaka rotasyon içinde değerlendirmek istediği öğrenildi.
TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ
Bu doğrultuda Arda Ünyay için Süper Lig kulüplerinden gelen tüm tekliflerin Galatasaray tarafından geri çevrildiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda tutmayı planlıyor.