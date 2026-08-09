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Galatasaray, Arda Ünyay'ı bırakmıyor

Galatasaray, Arda Ünyay için gelen Süper Lig tekliflerini Okan Buruk'un yeni sezon planı nedeniyle çevirdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 09 Ağustos 2026 11:26
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray, Arda Ünyay'ı bırakmıyor
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Galatasaray'ın genç yeteneklerinden Arda Ünyay için Süper Lig kulüplerinden yoğun ilgi geldi. Genç oyuncu için birçok kulüp sarı-kırmızılıların kapısını çalarken, Galatasaray cephesinin tavrı net oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OKAN BURUK'UN PLANI NET

Teknik direktör Okan Buruk'un, Arda Ünyay'ı yeni sezonda mutlaka rotasyon içinde değerlendirmek istediği öğrenildi.

TEKLİFLER GERİ ÇEVRİLDİ

Bu doğrultuda Arda Ünyay için Süper Lig kulüplerinden gelen tüm tekliflerin Galatasaray tarafından geri çevrildiği belirtildi. Sarı-kırmızılılar, genç oyuncuyu yeni sezonda kadroda tutmayı planlıyor.  

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