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Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu

Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:17
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gaziantep Basketbol'un yeni başkanı İrfan Karakuzulu
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Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'da başkanlık görevine İrfan Karakuzulu getirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şehitkamil ilçesindeki Dülük Tabiat Parkı içinde bulunan Göl Restoran'da düzenlenen devir teslim töreninde, Gaziantep Basketbol'un yönetimi Şehitkamil Belediyesine devredildi.

Yönetimin devredilmesiyle birlikte kulüp başkanlığı görevine İrfan Karakuzulu getirildi.

Devir teslim törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sporun hiçbir zaman kaybedeni olmadığını belirterek, "Bu iş tesis işi, bu iş inanmış bir yönetim, fırsat, kabiliyet, disiplin istiyor. Spor kalitedir, mücadeledir, kardeşliktir, paylaşmadır, hayattır ve hayat spordur. İnanıyorsak ve ben buna çok inanıyorum." dedi.

Gaziantep'in iddialı bir şehir olduğuna değinen Şahin, "Bu şehir cesaretlilerin şehri. Vizyonlu bir şehir, Allah'ın izniyle birlikte güçlüyüz, Gaziantep Basketbol olarak ay yıldızlı bayrağımızı dünyada dalgalandıracağız. Korkma diyen İstiklal Marşımızı dünyada okutacağız ve birlikte başaracağız." diye konuştu.

Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Özer Özcan ise büyük bir sorumluluk ve gururla 10 yıldır bu bayrağı taşıdıklarını, bugün takımı Şehitkamil Belediyesine emanet ettiklerini ifade etti.

Görev süresi boyunca takımın geleceğini de düşünerek altyapıya yatırım yaptıklarını anlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Gençler liginde son 4 sezon boyunca 1 Türkiye şampiyonluğu, 1 final, 2 yarı final oynadık. Aynı şekilde burada yetiştirdiğimiz genç sporcularımızı basketbol profesyonel ligine gönderme gururunu yaşadık. A takımımızı Gaziantep'e yakışır, hedefi olan, mücadeleyi hiçbir şekilde bırakmayan bir takım olarak oluşturduk. Geçen sene kaçırdığımız Süper Lig şansını bu sene oluşturduğumuz takım ve kurumsal kimliğimizle beraber Şehitkamil Belediyesine teslim ediyoruz."

Takımı devralan İrfan Karakuzulu ise kendisine verilen sorumluluğun büyük olduğunu ve gereğini yapmak için mücadele edeceğini belirterek, Gaziantep için "O sene bu sene" diyerek takımı şampiyon yapacağını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz ise kendisinin Onursal Başkan olduğunu belirterek, "Biz gerçekten elimizden ne geliyorsa vermeye hazırız. Bir iddia ortaya koyuyoruz, ligin en muhteşem, en müthiş takımı Gaziantep Basketbol ve bu iddiamızın arkasında olacağız, sezon sonunda inşallah hep birlikte Süper Lig'de yerimizi alacağız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından çiçek takdimi, devir teslim ve imza töreni gerçekleştirildi.

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