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Ferhat Akbaş, Asya'da yılın başantrenörü seçildi

Japonya Kadın Milli Takımı'nın başantrenörü Ferhat Akbaş, AVC tarafından yılın başantrenörü ödülüne layık görüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:23
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Ferhat Akbaş, Asya'da yılın başantrenörü seçildi
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Asya Voleybol Konfederasyonu (AVC) tarafından yılın başantrenörü seçilen Ferhat Akbaş, ödülünü aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen AVC Galası'nda, Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı'nın tarihindeki ilk yabancı başantrenörü Akbaş'a ödülü takdim edildi.

Türk başantrenör, ödülünü aldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bu harika gece için hepinize çok teşekkür ederim. Aslında bu ödül benim değil, takımımın büyük zaferi. Japonya'nın bana çok şey kattığını söyleyebilirim. Japonya Voleybol Federasyonuna ve tüm Japonya voleybol ailesine teşekkür etmek istiyorum. Ben de onlara daha fazlasını vermem gerektiğini hissediyorum. Teşekkür etmek ve şunu söylemek istiyorum: Voleybol bizim tutkumuz. Gelin, hep birlikte voleybolu daha da büyütelim." ifadelerini kullandı.

Japonya Kadın Milli Voleybol Takımı, Ferhat Akbaş yönetiminde 2025'te Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası ile FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nde yarı final oynamıştı.

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