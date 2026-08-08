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2-2
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Brighton, Roma'yı farklı geçti!

Brighton, hazırlık maçında Roma'yı 3-0 mağlup ederken milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 60 dakika sahada kaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Brighton, Roma'yı farklı geçti!
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Brighton ile Roma, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynanan hazırlık maçında karşı karşıya geldi. İngiliz ekibi, mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla GOLLER İLK YARIDA GELDİ

Brighton, karşılaşmanın 29. dakikasında Georginio Rutter ile 1-0 öne geçti.

Ev sahibi ekip, 40. dakikada Yasin Ayari ile farkı ikiye çıkardı. Ayari, 49. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Brighton, Roma'yı 3-0 mağlup etti.

FERDİ KADIOĞLU 60 DAKİKA SAHADA KALDI

Milli oyuncumuz Ferdi Kadıoğlu, karşılaşmaya Brighton'ın ilk 11'inde başladı.

Ferdi, mücadelenin 60. dakikasında oyundan alınarak yerini De Cuyper'e bıraktı.

Brighton, hazırlık karşılaşmasında Roma'yı 3-0 mağlup ederek yeni sezon öncesi sahadan galibiyetle ayrıldı.

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