Galatasaray, Rodrigo Mora transferini bitiriyor!

10 numara transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen Rodrigo Mora transferinde yeni bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre, sarı-kırmızılılar, Porto forması giyen 18 yaşındaki futbolcu Rodrigo Mora'nın transferi için hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla tüm şartlarda anlaşma sağladı.
Transferin gerçekleşmesi için teknik direktör Okan Buruk'un son onayının beklendiği belirtildi.
FARIOLI'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo Mora konusunda Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli de daha önce açıklamalarda bulunmuştu.
Portekiz Ligi'nde oynanan Alverca maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, takımının transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Transfer döneminin zorlu bir süreç olduğunu belirten Farioli, "Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.
"TAKIMIN YÜZDE 95'İNİN KALACAĞINA İNANIYORUM"
Farioli, kadronun büyük bölümünün takımda kalmasını beklediğini belirterek, "Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum." demişti.
"AYRILMAK İSTEYEBİLİRLER"
Bazı oyuncuların daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek amacıyla takımdan ayrılmak isteyebileceğini söyleyen Farioli, "Elbette bazı oyuncular daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek için ayrılmak isteyebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.
"BİR OYUNCU BANA SORDU"
Porto'dan ayrılmak isteyen oyuncular olduğunu da belirten Farioli, "Sadece bir oyuncu bana ayrılma ihtimali hakkında soru sordu, başka bir oyuncunun da ayrılmak istediğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"RODRIGO MORA DEĞİLDİ"
Farioli, ayrılmak isteyen oyuncular arasında Rodrigo Mora'nın bulunmadığını belirterek, "Ancak bunların hiçbiri Rodrigo Mora değildi. Bireysel durumlar hakkında konuşmanın zamanı değil çünkü yarın maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.
Porto'daki bazı oyuncuların farklı seçenekleri değerlendirebileceğini belirten Farioli, "Bazı oyuncuların aklında başka destinasyonlar olabilir veya Porto'daki rollerini daha iyi anlamak isteyebilir. Ancak herkes, burada kalan oyuncuların oynayacağımız tüm organizasyonlarda fırsat bulacağının güvencesine sahip." demişti.
RODRIGO MORA'NIN KARİYERİ
Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, 2024 yılında A takıma yükseldi. Genç futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 122 maçta 28 gol ve 8 asist kaydetti.
Mora, Porto ile Portekiz Ligi ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, milli takım kariyerinde ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti.
Transferin gerçekleşmesi için teknik direktör Okan Buruk'un son onayının beklendiği belirtildi.
FARIOLI'DEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ
Öte yandan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Rodrigo Mora konusunda Porto Teknik Direktörü Francesco Farioli de daha önce açıklamalarda bulunmuştu.
Portekiz Ligi'nde oynanan Alverca maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan İtalyan teknik adam, takımının transfer gündemiyle ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu.
Transfer döneminin zorlu bir süreç olduğunu belirten Farioli, "Transfer dönemi her zaman büyük bir yapbozdur ve hareket edecek birçok parça vardır. Bu, satrançla yapbozun bir karışımı gibi; olası hamleler konusunda her zaman çok dikkatli olmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.
"TAKIMIN YÜZDE 95'İNİN KALACAĞINA İNANIYORUM"
Farioli, kadronun büyük bölümünün takımda kalmasını beklediğini belirterek, "Takımın durumundan daha önce bahsettim. Oyuncuların yüzde 90'ının, hatta yüzde 95'inin burada kalacağına inanıyorum." demişti.
"AYRILMAK İSTEYEBİLİRLER"
Bazı oyuncuların daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek amacıyla takımdan ayrılmak isteyebileceğini söyleyen Farioli, "Elbette bazı oyuncular daha fazla deneyim ve forma süresi elde etmek için ayrılmak isteyebilir. Önümüzdeki günlerde neler olacağını göreceğiz." şeklinde konuşmuştu.
"BİR OYUNCU BANA SORDU"
Porto'dan ayrılmak isteyen oyuncular olduğunu da belirten Farioli, "Sadece bir oyuncu bana ayrılma ihtimali hakkında soru sordu, başka bir oyuncunun da ayrılmak istediğini biliyorum." ifadelerini kullanmıştı.
"RODRIGO MORA DEĞİLDİ"
Farioli, ayrılmak isteyen oyuncular arasında Rodrigo Mora'nın bulunmadığını belirterek, "Ancak bunların hiçbiri Rodrigo Mora değildi. Bireysel durumlar hakkında konuşmanın zamanı değil çünkü yarın maçımız var." ifadelerini kullanmıştı.
Porto'daki bazı oyuncuların farklı seçenekleri değerlendirebileceğini belirten Farioli, "Bazı oyuncuların aklında başka destinasyonlar olabilir veya Porto'daki rollerini daha iyi anlamak isteyebilir. Ancak herkes, burada kalan oyuncuların oynayacağımız tüm organizasyonlarda fırsat bulacağının güvencesine sahip." demişti.
RODRIGO MORA'NIN KARİYERİ
Porto altyapısından yetişen Rodrigo Mora, 2024 yılında A takıma yükseldi. Genç futbolcu, Portekiz ekibiyle çıktığı 122 maçta 28 gol ve 8 asist kaydetti.
Mora, Porto ile Portekiz Ligi ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşarken, milli takım kariyerinde ise UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu elde etti.