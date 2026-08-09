Trabzonspor'da Noah Saviolo şoku! Oyuna devam edemedi

"SAKATLIĞI ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ise Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo ile ilgili "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.



