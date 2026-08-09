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Trabzonspor'da Noah Saviolo şoku! Oyuna devam edemedi

Trabzonspor'un yeni transferi Noah Saviolo, Göztepe maçında yaşadığı sakatlık sonrası oyuna devam edemedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 20:35 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Ağustos 2026 02:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Noah Saviolo şoku! Oyuna devam edemedi
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezonun başlamasına bir hafta kala Göztepe ile Trabzonspor, İsmail Köybaşı'nın jübile karşılaşmasında İzmir'de karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Mücadelenin ilk bölümünde Trabzonspor'da sakatlık şoku yaşandı.

Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Noah Saviolo, Göztepe kalecisi Arda'nın müdahalesinin ardından sakatlandı. Portekizli futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi.

Saviolo'nun yerine Metehan Mimaroğlu oyuna dahil oldu. 

"SAKATLIĞI ÇOK CİDDİ DEĞİL"

Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü  Fatih Tekke ise Göztepe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Noah Saviolo ile ilgili "Saviolo'nun durumu çok ciddi değil gibi görünüyor." açıklamasını yaptı.

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