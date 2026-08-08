09 Ağustos
Iğdır FK-Karagümrük
2-0
09 Ağustos
Anderlecht-RAAL La Louviere
2-1
09 Ağustos
Moreirense-Braga
2-2
09 Ağustos
Gil Vicente-Rio Ave
1-0
09 Ağustos
FC Porto-Alverca
2-0
09 Ağustos
St. Gallen-FC Luzern
2-2
09 Ağustos
Sion-FC Vaduz
3-2
09 Ağustos
Basel-Thun
4-2
09 Ağustos
Lugano-FC Zürich
5-0
09 Ağustos
Austria Wien-LASK
0-2
09 Ağustos
Wolfsberger AC-RB Salzburg
1-1
09 Ağustos
Ried-Rapid Wien
1-2
09 Ağustos
Royal Antwerp-SK Beveren
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09 Ağustos
Zulte Waregem-Genk
2-1
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Sporting Charleroi-OH Leuven
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09 Ağustos
Gent-KV Mechelen
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St. Pauli-Greuther Fürth
1-1
09 Ağustos
Nürnberg-Dynamo Dresden
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Energie Cottbus-Hannover 96
3-1
09 Ağustos
SC Heerenveen-FC Twente
1-0
09 Ağustos
FC Groningen-FC Utrecht
2-1
09 Ağustos
PEC Zwolle-Ajax
0-2
09 Ağustos
S. Rotterdam-Feyenoord
0-1
09 Ağustos
Mansfield Town-Sheffield United
0-3
09 Ağustos
Bodrum FK-Bursaspor
0-2
09 Ağustos
Vanspor FK-Kayserispor
0-2
09 Ağustos
Benfica-Academico de Viseu FC
2-2

Çorum FK, Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 19:51
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk'ı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşındaki oyuncunun Norveç'in Lillestrøm SK takımından transfer edildiği belirtildi.

Karlsbakk ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı aktarılan açıklamada, "Norveçli orta saha oyuncusu Markus Karlsbakk, Aksla altyapısında yetişmiş, ardından Aalesund altyapısına geçmiştir. Kariyerinde Aalesund, Raufoss ve Lillestrøm SK formaları giyen Karlsbakk, kariyerini artık kırmızı-siyahlı formamız altında sürdürecektir." ifadelerine yer verildi.

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