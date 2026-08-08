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Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti!

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Samsunspor, Kasımpaşa ile oynadığı ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 17:36
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Samsunspor, Kasımpaşa'yı mağlup etti!
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynadığı günün ilk hazırlık maçını 2-1 kazandı. Kırmızı-beyazlı ekip, aynı rakiple bugün saat 19.00'da ikinci hazırlık maçına çıkacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Samsunspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile oynayacağı çift hazırlık maçının ilkinde, Kemerburgaz Tesisleri'nde karşı karşıya geldi. Kırmızı-beyazlı ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Samsunspor karşılaşmaya; Bilal Bayazıt, Enes Albak, Igor Drapinski, Toni Borevkovic, Mustafa Tan, Elliot Watt, Antoine Makoumbou, Arbnor Muja, Antoine Sekongo, Saikuba Jarju ve Fatih Kaya ilk 11'iyle başladı. Kasımpaşa ise sahaya; Ali Emre Yanar, Ayberk Karapo, Ahmet Taha Dağbaşı, Taylan Utku Aydın, Kamil Ahmet Çörekçi, Emirhan Boz, Atakan Müjde, Marcus Albin John Rafferty, Fousseni Diabate, Thiemoko Diarra ve Sinan Akbaş 11'i ile çıktı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan Kasımpaşa, 2'nci dakikada Samet Alkaş'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Samsunspor bu gole 7'nci dakikada Fatih Kaya ile karşılık vererek skoru 1-1'e getirdi. Rakip yarı sahadaki baskısını artıran kırmızı-beyazlı ekip, 39'uncu dakikada Saikuba Jarju'nun kaydettiği golle 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda her iki takım da skor üretmek için mücadele ederken, kalan dakikalarda başka gol olmayınca Samsunspor sahadan 2-1 galip ayrıldı.

 

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