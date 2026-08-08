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Galatasaray'dan Osimhen'in takım arkadaşına teklif hazırlığı!

Galatasaray'ın orta saha transferi için Napoli forması giyen Frank Anguissa'yı yeniden gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 13:08 | Son Güncelleme Tarihi: 08 Ağustos 2026 13:18
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Osimhen'in takım arkadaşına teklif hazırlığı!
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Yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, orta saha kadrosunu Frank Anguissa ile güçlendirmek istediği öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılılar, Lesley Ugochukwu'nun ardından orta sahaya bir takviye daha yapmayı planlarken, İtalya'dan yeni bir transfer iddiası gündeme geldi.

NAPOLI'YE TEKLİF HAZIRLIĞI

Tuttomercatoweb'in haberine göre Galatasaray, Napoli forması giyen 30 yaşındaki Frank Anguissa'yı transfer listesine aldı.

Sarı-kırmızılı yönetimin, Kamerunlu orta saha oyuncusu için Napoli'ye önemli bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

DAHA ÖNCE DE GÜNDEME GELDİ

1,84 metre boyundaki Anguissa, geçmiş yıllarda da Galatasaray'ın transfer gündeminde yer aldı.

Tecrübeli futbolcu, Napoli'de Galatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen ile birlikte forma giydi.

GEÇEN SEZON 5 GOLE KATKI

Frank Anguissa, 2025-2026 sezonunda Napoli formasıyla 22 resmi karşılaşmaya çıktı. Kamerunlu futbolcu bu maçlarda 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

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