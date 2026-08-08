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Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Darwin Nunez

Trabzonspor, Muhammed Salah'ın ardından Darwin Nunez transferi için de harekete geçti. Bordo-mavililer, Uruguaylı golcünün kiralanması için Suudi Arabistan'da kritik görüşmeler gerçekleştirecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 15:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Trabzonspor'da transfer uçağı kalkıyor: Darwin Nunez
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Yeni sezon öncesi Liverpool'dan ayrılan Mısırlı yıldız Muhammed Salah'ı kadrosuna katan Trabzonspor, transfer harekatına ara vermiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla SUUDİ ARABİSTAN'A GİDİLİYOR!

Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya, Darwin Nunez transferinde son detayları görüşmek üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Şahinkaya, Salah operasyonunda da kulübü temsil eden isim olarak öne çıktı; Mısırlı yıldızı almak için geçtiğimiz hafta Yunanistan'a giden heyete de başkanlık etti.

NUNEZ CEPHESİNDE SÜREÇ HIZLANDI

Trabzonspor yönetimi, Al Hilal forması giyen 27 yaşındaki Uruguaylı santrfor için haftalardır temaslarını sürdürüyor. Görüşmelerde kiralama formülü üzerinde duruluyor.

Nunez'in Liverpool'dan yakın dostu Salah ile yeniden aynı takımda forma giyme ihtimalinin, oyuncuyu Trabzon'a ikna etmede önemli bir koz olacağı öne sürüldü.

Taraflar arasında yıllık yaklaşık 8 milyon euroyu bulan bir maliyet üzerinden temasların devam ettiği iddia edildi.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Al-Hilal formasıyla 24 resmi maça çıkan Darwin Nunez, 9 gol atıp 5 asist yaptı.

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