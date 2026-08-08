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Eski milli futbolcu Haluk Erdem hayatını kaybetti

A Milli Futbol Takımı'nın eski oyuncularından Haluk Erdem, 83 yaşında vefat etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 08 Ağustos 2026 15:09
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
Eski milli futbolcu Haluk Erdem hayatını kaybetti
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Eski milli futbolcu ve teknik direktör Haluk Erdem, 83 yaşında hayatını kaybetti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu, Haluk Erdem'in vefatının ardından yayımladığı mesajda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Haluk Erdem'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

A MİLLİ TAKIM FORMASINI GİYDİ

A Milli Futbol Takımı ile bir karşılaşmaya çıkan Haluk Erdem, futbolculuk kariyerinde Bursaspor, Elazığspor, İstanbulspor ve Sakaryaspor formalarını giydi.

Kariyerinde bir Türkiye Başbakanlık Kupası ve bir 3. Lig şampiyonluğu yaşayan Erdem, futbolculuğu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yaptı. Erdem, görev aldığı Elazığspor'un 2. Lig'e yükselmesinde önemli rol oynadı.

CENAZESİ BURSA'DA DEFNEDİLECEK

Haluk Erdem'in naaşı, yarın Bursa Ulu Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Hasköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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