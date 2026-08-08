Ferran Torres PSG yolunda! 50 milyon euroluk transfer

Barcelona'da Ferran Torres'in geleceğiyle ilgili sıcak bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanyol yıldızın Paris Saint-Germain'e transfer olmaya karar verdiği ve iki kulüp arasında görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
Marca'nın haberine göre, Taraflar arasındaki anlaşmanın yakın olduğu, transferin Ferran Torres'in çarşamba günü Barcelona antrenmanlarına katılmasına gerek kalmadan önce tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
FERRAN TORRES PSG YOLUNDA
Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde Ferran Torres, gelecek sezon Paris Saint-Germain forması giyecek.
Barcelona ile PSG'nin birkaç gündür 26 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler yaptığı kaydedildi. Görüşmelerin, iki kulübün sportif direktörleri Deco ile Luis Campos arasında gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. İkilinin yakın arkadaşlığının da görüşmelerin ilerlemesinde etkili olduğu aktarıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DÖNMESİ BEKLENİYORDU
Barcelona'nın normal şartlarda Ferran Torres ile önümüzdeki çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.
İspanyol futbolcu, Dünya Kupası'nı kazanan diğer İspanyol milli futbolcularla birlikte çarşamba günü Barcelona'nın antrenmanlarına katılmak üzere çağrılmıştı.
Ancak bu görüşmenin artık yapılmasına gerek kalmayabileceği belirtildi. Ferran Torres'in temsilcilerinin Barcelona yönetimine oyuncunun Paris'e gitmek istediğini ilettiği kaydedildi.
PSG İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Ferran Torres'in PSG ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.
İspanyol yıldızın Fransız deviyle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve artık transferin tamamlanması için Barcelona ile PSG arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.
BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO
PSG'nin Ferran Torres için Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Görüşmelerde şu anda transferin kesin bonservis bedeli ve anlaşmada yer alacak bonus maddeleri üzerinde pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Müzakerelere yakın kaynakların verdiği bilgiye göre taraflar anlaşmaya oldukça yakın ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
Marca'nın haberine göre, Taraflar arasındaki anlaşmanın yakın olduğu, transferin Ferran Torres'in çarşamba günü Barcelona antrenmanlarına katılmasına gerek kalmadan önce tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi.
FERRAN TORRES PSG YOLUNDA
Büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde Ferran Torres, gelecek sezon Paris Saint-Germain forması giyecek.
Barcelona ile PSG'nin birkaç gündür 26 yaşındaki futbolcunun transferi için görüşmeler yaptığı kaydedildi. Görüşmelerin, iki kulübün sportif direktörleri Deco ile Luis Campos arasında gizlilik içerisinde yürütüldüğü belirtildi. İkilinin yakın arkadaşlığının da görüşmelerin ilerlemesinde etkili olduğu aktarıldı.
ÇARŞAMBA GÜNÜ DÖNMESİ BEKLENİYORDU
Barcelona'nın normal şartlarda Ferran Torres ile önümüzdeki çarşamba günü bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyordu.
İspanyol futbolcu, Dünya Kupası'nı kazanan diğer İspanyol milli futbolcularla birlikte çarşamba günü Barcelona'nın antrenmanlarına katılmak üzere çağrılmıştı.
Ancak bu görüşmenin artık yapılmasına gerek kalmayabileceği belirtildi. Ferran Torres'in temsilcilerinin Barcelona yönetimine oyuncunun Paris'e gitmek istediğini ilettiği kaydedildi.
PSG İLE 4 YILLIK ANLAŞMA
Ferran Torres'in PSG ile kişisel şartlarda anlaşmaya vardığı belirtildi.
İspanyol yıldızın Fransız deviyle 4 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştığı ve artık transferin tamamlanması için Barcelona ile PSG arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasının beklendiği ifade edildi.
BONSERVİSİ 50 MİLYON EURO
PSG'nin Ferran Torres için Barcelona'ya yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği kaydedildi.
Görüşmelerde şu anda transferin kesin bonservis bedeli ve anlaşmada yer alacak bonus maddeleri üzerinde pazarlıkların sürdüğü ifade edildi.
Müzakerelere yakın kaynakların verdiği bilgiye göre taraflar anlaşmaya oldukça yakın ve transferin kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.