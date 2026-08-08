Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, 19 yaşındaki Muhammed Emin Bektaş'ı transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Lacivert-beyazlı ekip, son olarak Bursa Yıldırım Spor forması giyen genç oyuncuyla resmi sözleşme imzaladı. Kemerburgaz Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Kasımpaşa CEO'su Ceyhun Kazancı da katıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Muhammed Emin Bektaş'ın kendisini Kasımpaşa'ya bağlayan resmi sözleşmeye imza attığı belirtilerek, genç oyuncuya başarı dileğinde bulunuldu.
Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş'ı açıkladı!
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Muhammed Emin Bektaş transferini açıkladı.
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